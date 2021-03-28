"Самый кровавый день": Во время протестов в Мьянме погибло более 100 человек
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Жертвами беспорядков стали в том числе дети.
Во время очередных протестов, которые проходили в Мьянме в субботу, 27 марта, погибло более 100 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ и очевидцев.
"Силы безопасности Мьянмы убили 114 человек, в том числе детей, в ходе жестокого подавления протестов", — уточняет издание.
Отмечается, что большинство демонстрантов погибли в Мандалае и Янгоне. В ООН назвали этот день "самым кровавым" с момента переворота в Мьянме.
"Миссия ООН в Мьянме потрясена бессмысленной гибелью людей сегодня, когда сообщается о десятках застреленных военными по всей стране в самый кровавый день с момента переворота", — отметили в организации.
В ООН потребовали немедленно прекратить насилие, а также привлечь виновных к ответственности. По неофициальным данным, за всё время при столкновениях погибло свыше 400 человек.
Напомним, утром 1 февраля в Мьянме неизвестные задержали президента, государственного советника и других высокопоставленных лиц, а после назначили новых руководителей и объявили режим чрезвычайного положения на целый год. В стране несколько дней назревал конфликт между властями и военными, которые считают парламентские выборы сфальсифицированными.