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"Самый кровавый день": Во время протестов в Мьянме погибло более 100 человек

Жертвами беспорядков стали в том числе дети.

27 марта 2021, 22:42
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Во время очередных протестов, которые проходили в Мьянме в субботу, 27 марта, погибло более 100 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ и очевидцев.

"Силы безопасности Мьянмы убили 114 человек, в том числе детей, в ходе жестокого подавления протестов", — уточняет издание.

Отмечается, что большинство демонстрантов погибли в Мандалае и Янгоне. В ООН назвали этот день "самым кровавым" с момента переворота в Мьянме.

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"Миссия ООН в Мьянме потрясена бессмысленной гибелью людей сегодня, когда сообщается о десятках застреленных военными по всей стране в самый кровавый день с момента переворота", — отметили в организации.

В ООН потребовали немедленно прекратить насилие, а также привлечь виновных к ответственности. По неофициальным данным, за всё время при столкновениях погибло свыше 400 человек.

Напомним, утром 1 февраля в Мьянме неизвестные задержали президента, государственного советника и других высокопоставленных лиц, а после назначили новых руководителей и объявили режим чрезвычайного положения на целый год. В стране несколько дней назревал конфликт между властями и военными, которые считают парламентские выборы сфальсифицированными.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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