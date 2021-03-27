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"Есть такая тема": Детектор лжи подтвердил слова Волочковой про роман с Джимом Керри

По словам балерины, у них хорошие отношения до сих пор.

27 марта 2021, 22:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Фото © Instagram / volochkova_art

Полиграф подтвердил некогда имевший место роман между российской балериной Анастасией Волочковой и американским актёром Джимом Керри. Такой результат был получен во время шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

"Есть такая тема. Был у меня роман с Джимом Керри, и очень хорошие отношения сохранились до сих пор", — сказала Волочкова.

Знакомство Джима и Анастасии началось в 2003 году. Тогда Керри узнал, что Волочкова танцует "Жизель", и сразу прилетел в Москву. Балерина познакомилась с американским актёром лично и прогулялась по вечерней столице. После этого между ними завязались отношения.

Для того чтобы они переросли в роман, понадобилось несколько лет. Волочкова утверждает, что между ними был и секс. Которым, как она также призналась на полиграфе, балерина занимается по 4–5 раз в день.

Роман звёзд закончился из-за расстояния. Волочкова не была готова переехать в Лос-Анджелес, а Керри не хотел перебираться в Москву. Однако их отношения продолжаются. Сейчас они хоть и общаются изредка, но с теплом вспоминают прошлое.

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Ранее российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ежемесячно расходует около миллиона рублей. В основном это оплата коммунальных платежей и заработная плата персоналу звезды.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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