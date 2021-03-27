"Есть такая тема": Детектор лжи подтвердил слова Волочковой про роман с Джимом Керри

Полиграф подтвердил некогда имевший место роман между российской балериной Анастасией Волочковой и американским актёром Джимом Керри. Такой результат был получен во время шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

"Есть такая тема. Был у меня роман с Джимом Керри, и очень хорошие отношения сохранились до сих пор", — сказала Волочкова.

Знакомство Джима и Анастасии началось в 2003 году. Тогда Керри узнал, что Волочкова танцует "Жизель", и сразу прилетел в Москву. Балерина познакомилась с американским актёром лично и прогулялась по вечерней столице. После этого между ними завязались отношения.

Для того чтобы они переросли в роман, понадобилось несколько лет. Волочкова утверждает, что между ними был и секс. Которым, как она также призналась на полиграфе, балерина занимается по 4–5 раз в день.

Роман звёзд закончился из-за расстояния. Волочкова не была готова переехать в Лос-Анджелес, а Керри не хотел перебираться в Москву. Однако их отношения продолжаются. Сейчас они хоть и общаются изредка, но с теплом вспоминают прошлое.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ежемесячно расходует около миллиона рублей. В основном это оплата коммунальных платежей и заработная плата персоналу звезды.

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