В Госдуме предложили ужесточить наказание за оскорбление президента России

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий предложил ужесточить наказание для тех граждан, кто оскорбляет президента России. Такое мнение он выразил в "Ютубе" в эфире канала "Соловьёв Live".

По словам парламентария, в Бельгии наказание за нелицеприятные высказывания в адрес представителей власти составляет от двух до трёх лет лишения свободы, в Дании — от трёх до четырёх лет, в Германии — от трёх месяцев до пяти лет, а во Франции за это грозит штраф до 45 тысяч евро.

"Нам тоже надо усиливать наказание для тех, кто оскорбляет президента. Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательство должно гораздо жёстче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений", — отметил Слуцкий во время обсуждения громких высказываний президента США Джо Байдена.

Добавим, что на данный момент статья 319 УК РФ предусматривает за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, во время недавнего интервью американскому телеканалу ABC президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем политик позволил себе резкое и неоднозначное высказывание, оскорбив российского лидера. Позже Путин прокомментировал выпад Байдена в свой адрес. Он заявил, что желает главе Белого дома здоровья и делает это "без шуток и без иронии", а ещё напомнил детскую поговорку с глубоким смыслом: "Кто как обзывается — тот так и называется". При этом президент РФ подчеркнул, что, несмотря на все попытки усугубить двусторонние отношения и остановить экономическое развитие России, Вашингтону придётся считаться с интересами Москвы, которые она будет отстаивать на мировой арене.

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