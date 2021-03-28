В Госдуме предложили ужесточить наказание за оскорбление президента России

Там напомнили, что в некоторых странах за подобное грозит тюрьма.

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий предложил ужесточить наказание для тех граждан, кто оскорбляет президента России. Такое мнение он выразил в "Ютубе" в эфире канала "Соловьёв Live".

По словам парламентария, в Бельгии наказание за нелицеприятные высказывания в адрес представителей власти составляет от двух до трёх лет лишения свободы, в Дании — от трёх до четырёх лет, в Германии — от трёх месяцев до пяти лет, а во Франции за это грозит штраф до 45 тысяч евро.

"Нам тоже надо усиливать наказание для тех, кто оскорбляет президента. Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательство должно гораздо жёстче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений", — отметил Слуцкий во время обсуждения громких высказываний президента США Джо Байдена.

Добавим, что на данный момент статья 319 УК РФ предусматривает за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.