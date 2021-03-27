Россиянам рассказали, как распознать проблемный мотор при покупке автомобиля

Маленький пробег автомобиля далеко не всегда говорит о хорошем состоянии главных узлов и агрегатов. Так, есть ряд признаков того, что двигатель машины в прошлом подвергался серьёзному ремонту.

Прежде всего нужно понимать, что ремонт мотора может быть как частичным, так и полным, отмечает RG.RU. В последнем случае помимо замены резиновых изделий не обходится без полного снятия двигателя. При этом на успех ремонта влияет качество запчастей, которые зачастую нерадивые владельцы ставят не новые.

При покупке подержанного автомобиля обязательно следует обратить внимание на состояние моторного отсека. Если подкапотное пространство слишком чистое, то этот факт должен насторожить. Идеально чистые опоры двигателя, например, с высокой вероятностью указывают на факт демонтажа мотора. Также нужно обращать внимание на герметик головки блока цилиндров, болты крепления и наличие характерных царапин от инструментов.

Чтобы убедиться, что двигатель не перегревали, необходимо открутить масляную пробку и посмотреть на её тыльную сторону. Если вы обнаружили белые следы и эмульсию — мотор перегревался, что могло повлечь за собой попадание антифриза в масло.

Когда будете поднимать автомобиль на эстакаду, то рекомендуется обратить внимание на поддон картера — эта деталь нередко страдает от механических повреждений. Если вы увидели явные следы сварки или иного ремонта, то, скорее всего, мотор успел поработать "на сухую".

О проблемах с двигателем говорит и цвет дыма из выхлопной трубы. Сизый или голубоватый свидетельствует о некачественном капитальном ремонте, а белый на прогретом моторе — на негерметичную прокладку головки блока цилиндров.

Если уж вам совсем хочется углубиться и исключить все возможные проблемы, а также существенно снизить цену, то вооружайтесь эндоскопом с камерой для осмотра стенок цилиндров. Ну а в целом рекомендуется доверить подбор автомобиля профессионалам.

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