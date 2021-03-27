Инвестор предупредила о новой проблеме для биткоина

Цифровые валюты центральных банков разных государств могут стать угрозой для биткоина. Однако, по мнению инвестдиректора компании Soros Fund Management Дон Фицпатрик, которым она поделилась с Bloomberg, это не сможет искоренить биткоин полностью.

Инвестор уверена, что цифровые валюты центральных банков появятся раньше, чем ожидается. IT-директор отметила, что Китай является одной из первых стран, сделавших этот шаг, и также будет использовать CBDC во всём мире.

"Я думаю, что это будет минусом для биткоина, но в долгосрочной перспективе китайская электронная платёжная система или CBDC не смогут дестабилизировать его", — заявила Фицпатрик.

При этом пандемия и экономический кризис привели к тому, что игроки с Уолл-стрит начали воспринимать криптовалюту всерьёз, она используется в качестве второстепенного актива. В частности, фонд Сороса рассматривает биткоин не как деньги, а как товар, который легко хранить и передавать.

Ранее Лайф рассказывал о пяти главных проблемах биткоина. Это в том числе усиление регулирования рынка криптовалют.

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