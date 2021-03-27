Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Инвестор предупредила о новой проблеме для биткоина

По её мнению, игроки с Уолл-стрит начали воспринимать криптовалюту всерьёз.

27 марта 2021, 21:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Цифровые валюты центральных банков разных государств могут стать угрозой для биткоина. Однако, по мнению инвестдиректора компании Soros Fund Management Дон Фицпатрик, которым она поделилась с Bloomberg, это не сможет искоренить биткоин полностью.

Инвестор уверена, что цифровые валюты центральных банков появятся раньше, чем ожидается. IT-директор отметила, что Китай является одной из первых стран, сделавших этот шаг, и также будет использовать CBDC во всём мире.

"Я думаю, что это будет минусом для биткоина, но в долгосрочной перспективе китайская электронная платёжная система или CBDC не смогут дестабилизировать его", — заявила Фицпатрик.

При этом пандемия и экономический кризис привели к тому, что игроки с Уолл-стрит начали воспринимать криптовалюту всерьёз, она используется в качестве второстепенного актива. В частности, фонд Сороса рассматривает биткоин не как деньги, а как товар, который легко хранить и передавать.

"Синоним пирамиды": экс-министр финансов России сравнил биткоин с МММ

"Синоним пирамиды": экс-министр финансов России сравнил биткоин с МММ

Ранее Лайф рассказывал о пяти главных проблемах биткоина. Это в том числе усиление регулирования рынка криптовалют.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Курс биткоина резко рухнул сразу на 10%

16 марта, 01:22

Как продать картинку в Интернете за миллион долларов: рассказываем, что такое NFT-токен

20 марта, 21:40

Подкомиссия по тарифному регулированию поддержала инициативу о продлении пошлин на подсолнечник

сегодня в 07:36

"Бить начал раньше, чем лечить": Жена Кержакова ответила ему на обвинения в наркозависимости

сегодня в 21:25

Орден за расстрел деревни: как в НКВД отомстили хатынским карателям

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1