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Категорий: 18

Под завалами рухнувшего в Египте дома нашли тела 18 человек

Спасатели руками и при помощи спецтехники разбирают обломки здания в надежде обнаружить выживших.

27 марта 2021, 20:49

Фото © Twitter / VVr3jcfmVODUhvQ

Минимум 18 человек погибло в результате обрушения многоэтажного жилого дома в Каире. Здание рухнуло прошлой ночью в районе с густонаселённой застройкой Гиср-эс-Суэйс. Экстренные службы в течение всего дня разбирали руками и с помощью спецтехники завалы в поисках выживших, сообщает издание El Balad.

К вечеру специалисты приступили к осмотру ранее примыкавших к этому дому зданий для выявления возможной угрозы конструкциям соседних построек. По предварительным данным, владелец рухнувшего дома незаконно надстроил два этажа. Прокуратура по данному факту проводит проверку.

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Отметим, что это уже вторая трагедия в Египте за последнее время. Ранее там в жутком столкновении поездов погибли десятки человек, более ста пострадали.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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