Под завалами рухнувшего в Египте дома нашли тела 18 человек

Минимум 18 человек погибло в результате обрушения многоэтажного жилого дома в Каире. Здание рухнуло прошлой ночью в районе с густонаселённой застройкой Гиср-эс-Суэйс. Экстренные службы в течение всего дня разбирали руками и с помощью спецтехники завалы в поисках выживших, сообщает издание El Balad.

القصة وما فيها

عمارة من ١٠ طوابق ساكنها ١١٣ شخص في القاهرة انهارت الساعة ٣ الفجر والناس نايمين

من 113 طلعوا 47 واحد نصهم متوفين والباقي لسا تحت الركام

ليش هيك؟

يقال انه الطابق الاول ماخده شخص عامله مصنع.. وحب يكبره هدم شمعتين بالعمارة وقعت بلي فيها

رحمهم الله ..طمع..👌👌 pic.twitter.com/voyTVRrDlX — نجلاء صبحي (@VVr3jcfmVODUhvQ) March 27, 2021

К вечеру специалисты приступили к осмотру ранее примыкавших к этому дому зданий для выявления возможной угрозы конструкциям соседних построек. По предварительным данным, владелец рухнувшего дома незаконно надстроил два этажа. Прокуратура по данному факту проводит проверку.

وفيات و اصابات في إنهيار عمارة في القاهرة مكونة من 10 طوابق جاء ذلك بعد حادثة قطاري #سوهاج #القاهرة #مصر pic.twitter.com/iIXAx1SRjh — جاك العلم .. (@GakAleilm) March 27, 2021

Отметим, что это уже вторая трагедия в Египте за последнее время. Ранее там в жутком столкновении поездов погибли десятки человек, более ста пострадали.

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