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СМИ: Росавиация согласовала выполнение чартерных рейсов в ОАЭ

Ранее сообщалось, что уже с завтрашнего дня они могут быть приостановлены.

27 марта 2021, 20:21
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/smemon/17323618152/in/photolist-soQ58A-4xBeS5-ZPNZi2-9Dn17Z-5rouLK-5j8nR-jLfFy-7pbhyS-GiTrs-eKmucs-eKa4KF-7UZnCB-7UYaK2-7UYaMe-7UYaHk-8bL98E-eKa8VX-eKmwPY-9ZZ7Ta-6CqCd-5q2pef-7LJjt4-5j8ok-Dh2YNH-6gshc-eKa718-GiRNh-APrDH-7UYbcZ-DejJUS-5hU7wA-a54ocN-TSNJrA-51ysYT-GiT5j-GiXqb-9CGYQ1-eKa5ZX-7V2ozh-4TYmaK-nBXVi8-xjp52-o8vmxn-7LNgEq-eBtjT5-5j8oQ-pP1VGr-7LNgFE-r9enw-qtm3yn" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sean MacEntee</a></p>

Фото © Flickr / Sean MacEntee

Власти России и Объединённых Арабских Эмиратов смогли согласовать условия выполнения чартерных рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

По его данным, Росавиация разрешила выполнение арабскими авиакомпаниями всех рейсов, на которые были поданы заявки. В ответ и власти ОАЭ дали согласие на полёты российских перевозчиков.

В Росавиации не подтвердили возобновление чартерных рейсов на курорты Египта

В Росавиации не подтвердили возобновление чартерных рейсов на курорты Египта

Ранее же сообщалось, что уже с 28 марта российские авиакомпании могут начать отменять чартерные грузо-пассажирские рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в ОАЭ. Причиной этого называли не выданные ранее разрешения на выполнение перелётов в летнем сезоне полётов, который начинается как раз с завтрашнего дня.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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