СМИ: Росавиация согласовала выполнение чартерных рейсов в ОАЭ
Ранее сообщалось, что уже с завтрашнего дня они могут быть приостановлены.
Фото © Flickr / Sean MacEntee
Власти России и Объединённых Арабских Эмиратов смогли согласовать условия выполнения чартерных рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.
По его данным, Росавиация разрешила выполнение арабскими авиакомпаниями всех рейсов, на которые были поданы заявки. В ответ и власти ОАЭ дали согласие на полёты российских перевозчиков.
Ранее же сообщалось, что уже с 28 марта российские авиакомпании могут начать отменять чартерные грузо-пассажирские рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в ОАЭ. Причиной этого называли не выданные ранее разрешения на выполнение перелётов в летнем сезоне полётов, который начинается как раз с завтрашнего дня.
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