В Хибинах пропал участник туристического похода
На его поиски отправилась группа спасателей.
Фото © ГУ МЧС РФ по Мурманской области
В Мурманской области во время похода в Хибины пропал участник туристической группы. Это случилось в районе горы Айкуайвенчорр, сообщает региональное управление МЧС.
"Лыжная группа в составе трёх человек, предположительно, совершала лыжный поход, во время лыжного похода один человек из группы пропал (возможно, упал со склона). В 20:15 спасатели прибыли на место", — говорится в сообщении ведомства.
Там рассказали, что начаты поисковые работы, проверяется маршрут следования группы. В район горы Айкуайвенчорр, склон цирка ВМФ, выехали четыре спасателя на трёх единицах техники.
Отметим, что за последнее время это уже второй инцидент в Хибинах. 22 марта там сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Девочка 2008 года из состава группы погибла.
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