В Хибинах пропал участник туристического похода

"Лыжная группа в составе трёх человек, предположительно, совершала лыжный поход, во время лыжного похода один человек из группы пропал (возможно, упал со склона). В 20:15 спасатели прибыли на место", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что за последнее время это уже второй инцидент в Хибинах. 22 марта там сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Девочка 2008 года из состава группы погибла.