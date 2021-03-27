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В Хибинах пропал участник туристического похода

На его поиски отправилась группа спасателей.

27 марта 2021, 19:50
<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Мурманской области</p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Мурманской области

В Мурманской области во время похода в Хибины пропал участник туристической группы. Это случилось в районе горы Айкуайвенчорр, сообщает региональное управление МЧС.

"Лыжная группа в составе трёх человек, предположительно, совершала лыжный поход, во время лыжного похода один человек из группы пропал (возможно, упал со склона). В 20:15 спасатели прибыли на место", — говорится в сообщении ведомства.

Там рассказали, что начаты поисковые работы, проверяется маршрут следования группы. В район горы Айкуайвенчорр, склон цирка ВМФ, выехали четыре спасателя на трёх единицах техники.

Задержан руководитель тургруппы, которая попала под снежный завал в Хибинах

Задержан руководитель тургруппы, которая попала под снежный завал в Хибинах

Отметим, что за последнее время это уже второй инцидент в Хибинах. 22 марта там сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Девочка 2008 года из состава группы погибла.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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