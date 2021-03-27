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Космонавт показал, как с МКС выглядит перекрывшее Суэцкий канал судно-гигант

Огромный контейнеровоз пытаются сдвинуть уже несколько дней.

27 марта 2021, 19:30
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/KudSverchkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KudSverchkov</a></p>

Фото © Twitter / KudSverchkov

Российский космонавт сфотографировал с борта Международной космической станции севшее на мель судно в Суэцком канале. Снимки контейнеровоза Ever Given космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице в "Твиттере".

"Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал", — написал Кудь-Сверчков.

Источник ТАСС в управлении Суэцкого канала подтвердил ранее появившуюся информацию, что буксирам удалось немного сдвинуть севший на мель контейнеровоз. Однако работы ещё предстоит много.

Аналитики подсчитали ежедневный ущерб от блокировки Суэцкого канала: цифра впечатляет

Аналитики подсчитали ежедневный ущерб от блокировки Суэцкого канала: цифра впечатляет

Напомним, что водная артерия была заблокирована из-за контейнеровоза, севшего на мель поперёк русла 23 марта. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, а ширина — 59. О том, что контейнеровоз впервые удалось немного сдвинуть с места, ранее сообщала и газета The Jerusalem Post. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что никаких обращений по вопросу о помощи в разблокировке Суэцкого канала России не поступало.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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