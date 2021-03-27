Космонавт показал, как с МКС выглядит перекрывшее Суэцкий канал судно-гигант
Огромный контейнеровоз пытаются сдвинуть уже несколько дней.
Фото © Twitter / KudSverchkov
Российский космонавт сфотографировал с борта Международной космической станции севшее на мель судно в Суэцком канале. Снимки контейнеровоза Ever Given космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице в "Твиттере".
Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.— Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) March 27, 2021
Вот так это выглядит с МКС pic.twitter.com/ch7Gs6Mw8H
"Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал", — написал Кудь-Сверчков.
Источник ТАСС в управлении Суэцкого канала подтвердил ранее появившуюся информацию, что буксирам удалось немного сдвинуть севший на мель контейнеровоз. Однако работы ещё предстоит много.
Напомним, что водная артерия была заблокирована из-за контейнеровоза, севшего на мель поперёк русла 23 марта. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, а ширина — 59. О том, что контейнеровоз впервые удалось немного сдвинуть с места, ранее сообщала и газета The Jerusalem Post. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что никаких обращений по вопросу о помощи в разблокировке Суэцкого канала России не поступало.
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