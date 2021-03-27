Космонавт показал, как с МКС выглядит перекрывшее Суэцкий канал судно-гигант

Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.



Вот так это выглядит с МКС pic.twitter.com/ch7Gs6Mw8H