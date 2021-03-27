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В России одобрен учебник истории под редакцией Мединского

В РВИО выразили надежду, что такие пособия получат школы по всей стране.

27 марта 2021, 19:40
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Министерство просвещения России одобрило учебные пособия по истории страны и всеобщей истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Об этом сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков.

По его словам, учебник под редакцией Мединского получил все необходимые разрешения и уже в ближайшее время выйдет в свет. Мягков выразил надежду, что не только московские школы, но и учебные заведения в других регионах РФ получат данное пособие. Как сообщает РИА "Новости", представитель РВИО также заметил, что уникальность учебника заключается в представлении российской истории в "синхронном виде в отношении истории всеобщей".

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"Мы пытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и её истории с тем, что происходило в мире на различных этапах", — подчеркнул Мягков.

Ранее сам Мединский сообщал, что новая линейка школьных учебников — это инновационный подход к изучению истории в учебных заведениях.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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