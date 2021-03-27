В России одобрен учебник истории под редакцией Мединского

По его словам, учебник под редакцией Мединского получил все необходимые разрешения и уже в ближайшее время выйдет в свет. Мягков выразил надежду, что не только московские школы, но и учебные заведения в других регионах РФ получат данное пособие. Как сообщает РИА "Новости", представитель РВИО также заметил, что уникальность учебника заключается в представлении российской истории в "синхронном виде в отношении истории всеобщей".