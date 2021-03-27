В Приморье переполненный людьми кроссовер влетел в дерево: двое погибли

В городе Партизанске в Приморском крае в результате серьёзного ДТП погибло два человека. 61-летний водитель небольшого кроссовера Honda HRV не справился с управлением и врезался в дерево. В результате погиб он и 20-летний пассажир, который находился на переднем сиденье.





Различные травмы получили ещё семь человек, находившихся в машине. Пока не ясно, как все они разместились в салоне небольшого авто. Предположительно, трое находились в багажнике. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и ссадины. Самому юному из них 16 лет. Двое пострадавших будут лечиться амбулаторно, остальных пришлось госпитализировать.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода, переходившего Кутузовский проспект в неположенном месте перед близко идущим транспортом.

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