Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Приморье переполненный людьми кроссовер влетел в дерево: двое погибли

Автомобиль превратился в груду металлолома.

27 марта 2021, 20:14

Фото © LIFE

В городе Партизанске в Приморском крае в результате серьёзного ДТП погибло два человека. 61-летний водитель небольшого кроссовера Honda HRV не справился с управлением и врезался в дерево. В результате погиб он и 20-летний пассажир, который находился на переднем сиденье.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

1 / 2

Различные травмы получили ещё семь человек, находившихся в машине. Пока не ясно, как все они разместились в салоне небольшого авто. Предположительно, трое находились в багажнике. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и ссадины. Самому юному из них 16 лет. Двое пострадавших будут лечиться амбулаторно, остальных пришлось госпитализировать.

На МКАД BMW влетел в стоявшую на обочине легковушку, есть пострадавшие — видео

На МКАД BMW влетел в стоявшую на обочине легковушку, есть пострадавшие — видео

Ранее сообщалось, что в Москве полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода, переходившего Кутузовский проспект в неположенном месте перед близко идущим транспортом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Жестоко избитая сверстницами школьница из Приморья оказалась инвалидом детства

сегодня в 11:07

В Петербурге ослеплённая солнцем автоледи сбила трёх человек и собаку на пешеходном переходе — видео

сегодня в 16:30

В Хибинах пропал участник туристического похода

сегодня в 19:50

Инвестор предупредила о новой проблеме для биткоина

сегодня в 21:32

"Бить начал раньше, чем лечить": Жена Кержакова ответила ему на обвинения в наркозависимости

сегодня в 21:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1