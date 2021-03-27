Голод и миграция: метеоролог предсказал последствия резкого потепления климата

Россия обогнала соседние страны по темпам глобального потепления, наша страна из-за своего местоположения значительно опережает другие. Это отметил и рассказал о последствиях руководитель прогностического центра "Метео ТВ" Александр Шувалов.

"Совсем недавно Росгидромет выпустил доклад о климатической ситуации в 2020 году, и в нём говорится, что потепление в России идёт быстрее, чем глобально в Северном полушарии. Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина", — сказал эксперт об этом в эфире "Радио 1".

Шувалов уверен, что негативные процессы потепления россияне смогут ощутить и в этом году. В том числе это увеличение количества осадков.

"Но оно распределено крайне неравномерно и в достаточной степени неприятно для нашей страны, потому что усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот — в южных регионах России возрастает риск засухи", — говорит Шувалов.

По его мнению, критическим для мира станет глобальное потепление на пять градусов. Это вызовет небывалый голод в субтропиках и пустынной зоне, приведёт к колоссальной миграции населения на север.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Дальнего Востока и Сибири об аномальном потеплении. Температура воздуха будет выше нормы на 8–10 градусов.

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