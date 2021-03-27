"Принижать русских — наивность": Норвежские СМИ раскритиковали ЕС за сомнения в "Спутнике V"

Снисходительное отношение Евросоюза к российской науке — не что иное, как наивность. Об этом пишет норвежское издание Resett, критикуя власти ЕС за неспешное изучение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Перевод материала представлен "ИноСМИ".

Отмечается, что "ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины". Россия стала первой, кто зарегистрировал такой препарат, но в Брюсселе отнеслись к этому "холодно, без малейшего энтузиазма".

Как пишет Resett, затем стратегия ЕС пошла не по плану. Эффективность вакцины Johnson & Johnson оказалась ниже ожидаемой, а также появились подозрения, что AstraZeneca вызывает тромбоз. Теперь некоторые европейские страны рассчитывают на "Спутник V" как на спасение. И в Норвегии за это выступили несколько политиков. По мнению издания, Брюсселю вскоре придётся отправиться в Москву "как на Каносское унижение" с просьбой обеспечить поставку вакцины.

"Одна из причин провала — высокомерное, снисходительное отношение к российской науке, хотя она — ведущая в мире. "Спутник V" подавался как некий подозрительный коктейль, хотя на самом деле это классическая векторная вакцина. Принижать русских — в лучшем случае наивность, в худшем — преднамеренная ложь. Русские на высоте в таких дисциплинах, как физика, химия, фармакология, аэрокосмическая промышленность и военные технологии", — пишет Resett.

Автор материала считает, что "русские даже сверхсообразительны", но вслух ЕС этого ни за что не признает.

Ранее Лайф рассказывал, что в Германии назвали три причины для Евросоюза закупить вакцину "Спутник V". По мнению немецкого обозревателя, в борьбе с пандемией следует использовать любые доступные средства.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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