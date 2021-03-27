"Бить начал раньше, чем лечить": Жена Кержакова ответила ему на обвинения в наркозависимости
Футболист заявил, что пытался вылечить бывшую возлюбленную, но ничего не вышло.
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова резко ответила на обвинения со стороны экс-супруга в наркозависимости и алкоголизме. Перед этим он в интервью СМИ заявил, что пытался вылечить бывшую возлюбленную от зависимости, однако ситуация была слишком запущена.
"Наркотики и алкоголь — это зло. Не употребляйте, пожалуйста. Как я помогал своей женщине уйти от наркотиков? Лечил. Как и в истории с матерью моего старшего сына. Но здесь было немножко не то что проще, я был научен опытом, я понимал, что, к сожалению, ситуация слишком запущена", — говорил футболист в интервью Sports.ru.
В свою очередь теперь Милана разместила на своей странице в "Инстаграме" выдержку из этого интервью, обвинив в ответ Кержакова в побоях.
"Боже, в тебе хоть что-то святое есть?! У Маши до сих пор есть заявление о побоях из Севильи, которое потом ты заставил забрать! Но оно есть и по сей день. Про меня ты сам всё знаешь. Если бы в тебе была хоть капля "мужского", ты хотя бы молчал, а ты ещё и открываешь свой гнилой рот. И напомню, что бить ты начал меня намного раньше, чем "лечить". Не хватает зла просто", — подчеркнула Тюльпанова.
Ранее бывший любовник Миланы Тюльпановой Евгений, с которым она сыграла свадьбу на Мальдивах, рассказал о проблемах девушки и нездоровой атмосфере в её семье. Он также назвал её несчастным человеком.
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