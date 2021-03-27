"Вы попали!" Лобода решила засудить пластического хирурга из Узбекистана

Лобода решила засудить хирурга из Узбекистана. Видео © Instagram / lobodaofficial

Певица Светлана Лобода намерена судиться с пластическим хирургом Донийором Чориевым из Узбекистана, исполнительница уже потребовала от врача "большую моральную компенсацию". Как сообщила сама Лобода, поводом для этого стало видео, опубликованное хирургом в "Инстаграме".

На кадрах медик снимал швы своей пациентке после ринопластики. Но самое интересное, что девушка в ролике очень похожа на Светлану Лободу. При этом хирург зачем-то отметил знаменитую певицу на видео. В итоге многочисленные поклонники Лободы восприняли этот ролик как подтверждение того, что певица делала пластику носа.

Фото © Instagram / dr_choriyev

В связи с этим звезда заявила, что намерена наказать хирурга, и предупредила, чтобы тот готовил компенсацию.

"Так, вы попали! Мои юристы уже с вами связываются, готовьте большую моральную компенсацию", — заявила артистка, тем самым опровергнув слухи о том, что находится в Узбекистане, где якобы исправляет себе нос.

Впрочем, сам хирург Донийор Чориев уже удалил со своей страницы "видео раздора". Однако мужчина пока никак не прокомментировал обращение Лободы. Что за девушка на видео врача — неизвестно.

Светлана Лобода — певица, дизайнер, экс-солистка "ВИА Гры" родом из Киева, представлявшая Украину на Евровидении-2009. Сейчас она успешно строит сольную карьеру и воспитывает двух дочек. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

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