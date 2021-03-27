Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Вы попали!" Лобода решила засудить пластического хирурга из Узбекистана

Певица уверена — её ждёт крупная компенсация морального вреда.

27 марта 2021, 19:02

Лобода решила засудить хирурга из Узбекистана. Видео © Instagram / lobodaofficial

Певица Светлана Лобода намерена судиться с пластическим хирургом Донийором Чориевым из Узбекистана, исполнительница уже потребовала от врача "большую моральную компенсацию". Как сообщила сама Лобода, поводом для этого стало видео, опубликованное хирургом в "Инстаграме".

На кадрах медик снимал швы своей пациентке после ринопластики. Но самое интересное, что девушка в ролике очень похожа на Светлану Лободу. При этом хирург зачем-то отметил знаменитую певицу на видео. В итоге многочисленные поклонники Лободы восприняли этот ролик как подтверждение того, что певица делала пластику носа.

Фото © Instagram / dr_choriyev

Фото © Instagram / dr_choriyev

В связи с этим звезда заявила, что намерена наказать хирурга, и предупредила, чтобы тот готовил компенсацию.

"Так, вы попали! Мои юристы уже с вами связываются, готовьте большую моральную компенсацию", — заявила артистка, тем самым опровергнув слухи о том, что находится в Узбекистане, где якобы исправляет себе нос.

"Хватает за волосы и тащит": Лобода рассказала о самой крупной ссоре с мамой

"Хватает за волосы и тащит": Лобода рассказала о самой крупной ссоре с мамой

Впрочем, сам хирург Донийор Чориев уже удалил со своей страницы "видео раздора". Однако мужчина пока никак не прокомментировал обращение Лободы. Что за девушка на видео врача — неизвестно.

Светлана Лобода — певица, дизайнер, экс-солистка "ВИА Гры" родом из Киева, представлявшая Украину на Евровидении-2009. Сейчас она успешно строит сольную карьеру и воспитывает двух дочек. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

Актриса сделала ринопластику и сильно пожалела, увидев, что её нос начал отмирать

Актриса сделала ринопластику и сильно пожалела, увидев, что её нос начал отмирать

А ранее Лайф писал, что Максим Фадеев похудел в два раза и выложил фото, на котором невозможно узнать прежнего толстяка весом 200 килограммов. Подписчики, которых у композитора 2,4 миллиона, не могли не восхититься его преображением. Они отметили, что Фадеев проделал большую работу, и попросили раскрыть тайну его диеты.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1