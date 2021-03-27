"Секретная игра": Армия США проведёт масштабные учения по противодействию России и Китаю

Вооружённые силы США проводят подготовку к летним виртуальным учениям по противодействию России и Китаю в условиях мирового кризиса. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что в "секретной военной игре" будут участвовать сотни командующих и военных по всему миру. Учения пройдут на компьютерах, а руководить ими будет председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли, который предоставит отчёт о них лично главе Пентагона Ллойду Остину.

По сюжету игры американские солдаты будут сражаться против противников под вымышленными названиями, при этом участники будут находиться в условиях глобального кризиса и должны подстраиваться под постоянно меняющиеся условия.

Однако целью данных учений станет "отработка действий на случай агрессии и непредвиденных поступков со стороны Китая и России", утверждает телеканал. В частности, речь идёт о возможных крупных кибератаках, продвижениях РФ в Балтийском регионе, милитаризации Москвой Арктики и показе Китаем силы в Южно-Китайском море или вторжении на Тайвань.

При этом все последние подобные учения, по данным источников, завершались поражением США и их союзников.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что общие интересы не помешают США противостоять России.

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