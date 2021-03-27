"Час Земли" в столице: Кремль, "Москва-Сити", МГУ и ещё сотни зданий остались без подсветки

Центр Москвы погрузился во тьму в рамках "Часа Земли". Видео © LIFE / Telegram-канал "Московские новости" / Twitter / Max Klimin

В Москве прошла ежегодная экологическая акция "Час Земли", в ходе которой внешнее освещение Кремля, Дома Правительства, МГУ и ещё свыше двух тысяч зданий отключили на один час.

"Самое главное, мы должны понимать, что эта акция направлена не на то, чтобы свет отключить. В ней участвуют миллионы людей по всему миру, которые переживают за то, что происходит с нашей Землёй, что будет завтра, что останется нашим детям", — сказал перед стартом акции на Красной площади глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Московский Кремль, участвующий в акции с 2013 года, погасил освещение в 20:30. Также это сделали Дом Правительства РФ, парк "Зарядье", МГУ, ГУМ, ЦУМ, Большой театр и ещё более двух тысяч объектов.

По словам руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антона Кульбачевского, в 2021 году акция посвящена открытости экологической информации.

"Час Земли" — символическая международная акция, проводимая под эгидой Всемирного фонда дикой природы, которая призывает к ответственному отношению к природе. Для участия в ней необходимо выключить свет и бытовые электроприборы на один час. Россия участвует в ней с 2009 года.

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