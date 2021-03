Переводчик Горбачёва раскрыл, какие фразы бывшего советского лидера поставили его в тупик

"Вот Горбачёв меня озадачил как-то фразой: "Нельзя страну ломать через колено". По-моему, это очень яркий фразеологизм", — сказал Палажченко и добавил, что перевёл этот непростой русский фразеологизм английским выражением Break the back.

Кроме прочего, в своей книге Палажченко упоминает ещё об одном крылатом народном выражении, которое ему приходилось переводить: "дырка от бублика". Этот оборот использовал во время переговоров советский дипломат Юлий Квицинский, а Павел, в свою очередь, перевёл эти слова как the hole of the donut.