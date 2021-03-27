Переводчик Горбачёва раскрыл, какие фразы бывшего советского лидера поставили его в тупик

Все трудности можно преодолеть, в том числе и с помощью коллег.

Личный переводчик первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва Павел Палажченко рассказал о трудностях своей профессии, а также вспомнил случай, когда ему пришлось переводить на английский язык заковыристый фразеологизм из официальной речи бывшего советского лидера. Об этом пишет РИА "Новости".

Палажченко был переводчиком Горбачёва с 1985 по 1991 год, а ещё работал в то время с министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе. Сегодня на международной ярмарке Non/fiction Павел представил свою книгу "Профессия и время. Записки переводчика-дипломата", которая вышла в свет в конце прошлого года. В ней автор рассказывает о начале своей карьеры и работе синхронистом в ООН, а также вспоминает советско-американские саммиты и переговоры по разоружению, в которых принимал личное участие. Отвечая на вопросы журналистов на презентации книги, автор упомянул о тонкостях перевода некоторых выражений, например пословиц и поговорок.

"Иногда приходится переходить на ситуативный уровень, на уровень описания ситуации и даже указания на ситуацию. Но самое трудное — это когда вдруг возникает какое-то слово типа "подснежник", "хариус" или "подберёзовик", перевода которого ты не знаешь, поэтому не знаешь, что сказать", — поделился Палажченко, уточнив, что несколько раз в таких случаях ему помогали американские коллеги.

По словам Павла, подобные трудности в переводе, конечно, преодолимы, с ними в итоге справлялись и он, и его коллеги по советской делегации.

"Вот Горбачёв меня озадачил как-то фразой: "Нельзя страну ломать через колено". По-моему, это очень яркий фразеологизм", — сказал Палажченко и добавил, что перевёл этот непростой русский фразеологизм английским выражением break the back.

Кроме прочего, в своей книге Палажченко упоминает ещё об одном крылатом народном выражении, которое ему приходилось переводить: "дырка от бублика". Этот оборот использовал во время переговоров советский дипломат Юлий Квицинский, а Павел, в свою очередь, перевёл эти слова как the hole of the donut.