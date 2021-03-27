Переводчик Горбачёва раскрыл, какие фразы бывшего советского лидера поставили его в тупик
Михаил Горбачёв. Фото © ТАСС / Александра Чумичева
Все трудности можно преодолеть, в том числе и с помощью коллег.
Личный переводчик первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва Павел Палажченко рассказал о трудностях своей профессии, а также вспомнил случай, когда ему пришлось переводить на английский язык заковыристый фразеологизм из официальной речи бывшего советского лидера. Об этом пишет РИА "Новости".
Палажченко был переводчиком Горбачёва с 1985 по 1991 год, а ещё работал в то время с министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе. Сегодня на международной ярмарке Non/fiction Павел представил свою книгу "Профессия и время. Записки переводчика-дипломата", которая вышла в свет в конце прошлого года. В ней автор рассказывает о начале своей карьеры и работе синхронистом в ООН, а также вспоминает советско-американские саммиты и переговоры по разоружению, в которых принимал личное участие. Отвечая на вопросы журналистов на презентации книги, автор упомянул о тонкостях перевода некоторых выражений, например пословиц и поговорок.
"Иногда приходится переходить на ситуативный уровень, на уровень описания ситуации и даже указания на ситуацию. Но самое трудное — это когда вдруг возникает какое-то слово типа "подснежник", "хариус" или "подберёзовик", перевода которого ты не знаешь, поэтому не знаешь, что сказать", — поделился Палажченко, уточнив, что несколько раз в таких случаях ему помогали американские коллеги.
По словам Павла, подобные трудности в переводе, конечно, преодолимы, с ними в итоге справлялись и он, и его коллеги по советской делегации.
"Вот Горбачёв меня озадачил как-то фразой: "Нельзя страну ломать через колено". По-моему, это очень яркий фразеологизм", — сказал Палажченко и добавил, что перевёл этот непростой русский фразеологизм английским выражением break the back.
Кроме прочего, в своей книге Палажченко упоминает ещё об одном крылатом народном выражении, которое ему приходилось переводить: "дырка от бублика". Этот оборот использовал во время переговоров советский дипломат Юлий Квицинский, а Павел, в свою очередь, перевёл эти слова как the hole of the donut.
Ранее переводчики президента РФ Владимира Путина перечислили его самые неожиданные фразы. По их словам, глава государства часто использует выражения, вызывающие затруднение при переводе на другие языки.