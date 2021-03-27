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Пьяный житель Татарстана наехал на соцработницу и избил её за отказ дать сигарету

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

27 марта 2021, 18:23
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

В Татарстане местный житель наехал на автомобиле на работницу соцслужбы и избил её за отказ дать сигарету. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что 22 марта 2021 года в городе Агрыз неустановленный мужчина совершил наезд на автомобиле на работницу социальной службы, а затем избил её", — отметили в ведомстве.

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По версии следственных органов, соцработница обходила пожилых граждан, в определённый момент к ней пристал пьяный мужчина с требованием дать сигарету. Он получил отказ, после чего сел в машину и наехал на женщину, а затем сильно избил её. Остановить избиение удалось благодаря мимо проезжавшему водителю, он и доставил пострадавшую в больницу.

Подозреваемым по данному делу проходит 33-летний местный житель, он уже задержан. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее Лайф писал о том, что на Ставрополье воспитательница детского сада избила ребёнка за то, что он не хотел спать в тихий час.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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