Стало известно, кого дети Киркорова называют мамой

Певец Филипп Киркоров несколько дружит с диджеем Екатериной Гусевой. У детей поп-короля сложились настолько хорошие отношения с "подругой" папы, что они называют женщину своей мамой.

Стало известно, какую женщину дети Киркорова называют мамой. Скриншот с видео программы "Ты не поверишь" © НТВ

В эфире программы "Ты не поверишь!" Гусева рассказала, что очень много времени проводит с Аллой-Викторией и Мартином-Кристином, а также помогает им со школьными уроками. По её словам, она очень ласкова со звёздными детьми, но при этом свою 15-летнюю дочь старается воспитывать в строгости.

Добавим, весьма странные отношения связывают саму Екатерину и Филиппа. В эфире показали кадры, на которых Киркоров обнимается и целуется с Гусевой, называя её своей "фавориткой". В свою очередь, подруга Киркорова величает себя "невестой" артиста.

А ранее Лайф писал, что Филипп Киркоров оспаривает пятилетний запрет на въезд в Литву. К слову, помимо него в чёрном списке оказались Олег Газманов, Григорий Лепс и другие отечественные исполнители.

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