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Исключительно человек искусства: Киркоров оспаривает запрет на въезд в Литву

Заявление уже подано в Вильнюсский суд.

23 марта 2021, 16:29
<p>Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный российский певец Филипп Киркоров оспаривает решение о пятилетнем запрете на въезд в Литву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста, юриста Александра Добровинского.

"Благодаря тому что мы получили решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать в суде. Мы уже подали заявление в Вильнюсский суд", — рассказал Добровинский.

Добровинский — о запрете Киркорову на въезд в Литву: "Жестокая любовь" развалит армию Прибалтики?

Добровинский — о запрете Киркорову на въезд в Литву: "Жестокая любовь" развалит армию Прибалтики?

По словам юриста, в документе указано, что Киркоров является исключительно человеком искусства.

Напомним, Филиппу Киркорову запретили посещать территорию Литвы в течение пяти лет. Помимо него в чёрном списке оказались также Олег Газманов, Григорий Лепс и другие отечественные исполнители.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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