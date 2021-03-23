Исключительно человек искусства: Киркоров оспаривает запрет на въезд в Литву
Заявление уже подано в Вильнюсский суд.
Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Известный российский певец Филипп Киркоров оспаривает решение о пятилетнем запрете на въезд в Литву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста, юриста Александра Добровинского.
"Благодаря тому что мы получили решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать в суде. Мы уже подали заявление в Вильнюсский суд", — рассказал Добровинский.
По словам юриста, в документе указано, что Киркоров является исключительно человеком искусства.
Напомним, Филиппу Киркорову запретили посещать территорию Литвы в течение пяти лет. Помимо него в чёрном списке оказались также Олег Газманов, Григорий Лепс и другие отечественные исполнители.
Выбор редакции
Бузова раскрыла свою роль в треш-шоу "Маска" и удивила Киркорова — видео
"Даже усталость идёт": Поклонники засыпали похудевшего Серова комплиментами
Принц Гарри нашёл работу в Кремниевой долине
Россия и США обсудили космическую безопасность
В Петербурге подростки избили прохожего и вложили ему в руки мощную петарду
Комментариев: 0