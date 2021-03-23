Исключительно человек искусства: Киркоров оспаривает запрет на въезд в Литву

Известный российский певец Филипп Киркоров оспаривает решение о пятилетнем запрете на въезд в Литву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста, юриста Александра Добровинского.

"Благодаря тому что мы получили решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать в суде. Мы уже подали заявление в Вильнюсский суд", — рассказал Добровинский.

По словам юриста, в документе указано, что Киркоров является исключительно человеком искусства.

Напомним, Филиппу Киркорову запретили посещать территорию Литвы в течение пяти лет. Помимо него в чёрном списке оказались также Олег Газманов, Григорий Лепс и другие отечественные исполнители.

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