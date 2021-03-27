Подписчики Литвина рассказали, сколько блогер пообещал за победу в конкурсе по раскрашиванию автомобилей. Видео © LIFE

Подписчики скандально известного блогера Михаила Литвина рассказали, что сегодня они собрались в центре Москвы ради полумиллиона рублей. Именно такую сумму звезда Интернета пообещала выдать владельцу самого интересно раскрашенного авто.

Как ранее сообщал Лайф, Литвин объявил конкурс среди своих подписчиков на самый лучший разукрашенный автомобиль. А для того чтобы подвести итоги, решил собрать всех участников на Новом Арбате. Однако здесь в планы блогера вмешались полицейские. Сначала он пытался скрыться от правоохранителей, но безуспешно. После задержания Литвин попросил участников своего конкурса разъехаться, чтобы его выпустили из отдела.

В свою очередь, подписчики Михаила не теряют надежды на подведение итогов конкурса и утверждают, что, даже несмотря на задержание, Литвин от своих слов не отказался и всё равно вручит деньги победителю.

Напомним, в октябре 2020 года Литвин шокировал своих фанатов тем, что сжёг Mercedes GT63S за 13 миллионов рублей из-за частых поломок. Его примеру последовал ещё один российский блогер из Новосибирска, уничтожив свой "гелендваген".

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