Власти Москвы объяснили, почему ограничения для театров пока не смягчают

Власти Москвы пока не планируют отменять ограничения по максимальной заполняемости залов учреждений культуры. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

"Чтобы принимать такие решения, мы должны видеть ситуацию не только сегодняшнего дня, но и на ближайшую перспективу. Потому что когда мы говорим, что мы открываем с какого-то момента большую заполняемость, то коллеги начинают продавать билеты, люди начинают строить свои планы", — приводит РИА "Новости" слова Кибовского.

Он отметил, что для смягчения ограничений нужно понимать, что гарантированно избавлены от негативных последствий не только на сегодняшний момент, но и на достаточно глубокую перспективу. Сегодня же пока ситуация такова, что власти Москвы "ориентируются на мнения специалистов соответствующих органов, поэтому пока таких решений не принято".

"Как бы нам ни хотелось, но мы должны соизмерять свои действия с ограничительными мерами. Да, мы сегодня работаем. У нас есть 50%-ная заполняемость. А во всех странах мира продолжается локдаун", — обратил внимание Кибовский.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин начал поэтапное смягчение ковидных мер. В том числе максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах была увеличена с 25 до 50%. Однако в конце марта столичный градоначальник рассказал о росте числа больных коронавирусом среди пожилых москвичей.

Авторы