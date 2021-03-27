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Категорий: 18

Пропавшего в Хибинах туриста нашли мёртвым

Тело лыжника спустили с горы.

27 марта 2021, 21:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Спасатели обнаружили мёртвым лыжника, который пропал во время похода туристической группы в Хибины. Его тело спущено с горы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России.

Ранее Лайф рассказывал, что лыжная группа состояла из трёх человек. Предполагалось, что во время похода один из них упал со склона. Для его поиска были направлены четыре спасателя.

Задержан руководитель тургруппы, которая попала под снежный завал в Хибинах

Задержан руководитель тургруппы, которая попала под снежный завал в Хибинах

Отметим, что за последнее время это уже второй инцидент в Хибинах. 22 марта там сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Девочка 2008 года из состава группы погибла.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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