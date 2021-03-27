Пропавшего в Хибинах туриста нашли мёртвым

Спасатели обнаружили мёртвым лыжника, который пропал во время похода туристической группы в Хибины. Его тело спущено с горы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России.

Ранее Лайф рассказывал, что лыжная группа состояла из трёх человек. Предполагалось, что во время похода один из них упал со склона. Для его поиска были направлены четыре спасателя.

Отметим, что за последнее время это уже второй инцидент в Хибинах. 22 марта там сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Девочка 2008 года из состава группы погибла.

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