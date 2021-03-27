Во Франции третьи сутки подряд выявили более 40 тысяч новых случаев ковида

За прошедшие сутки во Франции выявили чуть более 42,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в агентстве "Санте пюблик Франс" при Министерстве социальных дел и здравоохранения страны. За минувший день жертвами ковида стали 194 человека. Всего за неделю из-за инфекции было госпитализировано 12 461 человек.

Отметим, что 25 и 26 марта показатель заболеваемости ковидом в стране также превышал 40 тысяч случаев, однако в начале недели в агентстве уточняли, что при обработке данных 200 тысяч анализов произошёл сбой, там пообещали приобщить данные к статистике в следующие дни.

Добавим, что с начала кампании по вакцинации населения минимум одну дозу препарата от ковида получили более 7,5 миллиона жителей Франции. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 4 508 575 случаев заражения коронавирусом. Эта страна вплотную приблизилась по соответствующему показателю России, хотя население Франции примерно в два раза меньше. Сейчас в 19 департаментах республики действует карантин, более чем в десятке районах установлен особый эпидемический контроль за ситуацией в связи с быстрым распространением заболевания. Кроме этого, на всей территории Франции с 19:00 до 06:00 (с 21:00 до 08:00 мск) действует комендантский час.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что видит "попытки дестабилизации со стороны России и Китая, стремление влиять с помощью вакцины". По его мнению, из-за антиковидных препаратов развернулась "мировая война нового типа". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва не согласна с таким заявлением французского лидера.

Авторы