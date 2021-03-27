Головная боль, депрессия, бессонница: последствия ковида нарушили жизнь 99% переболевших

Внештатный специалист медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова сообщила, что у 99% переболевших CoViD-19 встречаются тяжёлые неврологические последствия: головная боль, нарушение чувствительности, обоняния и вкуса, параличи, тревога и депрессия. И эти последствия накапливаются с каждым месяцем.

О психологических проблемах, которые начинаются после перенесённого коронавируса, говорят и зарубежные исследования. Журнал Lancet опубликовал исследование учёных британского Оксфордского университета, где было проанализировано 69 миллионов медицинских карт жителей США.

По результатам исследования, у каждого пятого американца диагностировано психическое расстройство после выздоровления: тревожность, бессонница, депрессия. Психиатр-консультант Университетского колледжа Лондона Майкл Блумфилд отмечал, что такие показатели могут быть обусловлены психологическими факторами и физическими последствиями болезни, когда организм человека ослаблен и это сказывается на настроении, сне и ментальном здоровье.

— Дезориентация, хаос и шок от резкого изменения жизни, связанные с заражением ковидом или выздоровлением, не длятся долго. Это буквально несколько дней, когда человек пытается вникнуть в происходящее и понять, что вообще происходит, — говорит психотерапевт Анна Таипова. — Как только картина более-менее проясняется, есть два варианта изменения состояния и настроения. Первый — что-то подобное спячке, когда замедляются все реакции, ничего не хочется делать, нервная система, мозг, психика — всё замедляется и регрессирует. Второй вариант — чрезмерно активные действия, суета: люди бегут за продуктами, начинают активно заниматься спортом, учить языки, проходить онлайн-марафоны, курсы. Какой именно сценарий произойдёт, зависит от нервной системы человека и уровня стресса в его жизни до болезни.

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В беседе с BBC председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв назвал депрессию одним из проявлений "постковидного синдрома". По мнению специалистов, причина неврологических осложнений связана с тромбоваскулитом, из-за которого поражаются нервные ткани и случается "разбалансировка всего организма".

Однако, как считает заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрей Шмилович, депрессии, тревога и другие осложнения могут возникать после любой тяжёлой инфекции — не только после ковида. Коронавирус — мощный стресс для организма, способный спровоцировать спящие болезни, на который накладываются всеобщая паника, ограничительные меры, негативная повестка в СМИ.

Как справиться с депрессией и бессонницей

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Депрессия — это болезнь, которую нужно лечить комплексно. Недостаточно просто пойти в отпуск или встретиться вечером с друзьями, чтобы избавиться от этого психического расстройства. Самое верное решение — обратиться к специалисту, который подскажет и специальные медикаменты, и профилактические средства, и проведёт терапию с пациентом.

— Лечить тревогу успокоительными средствами, которые человек сам себе выбрал в аптеке, это большая ошибка. Во-первых, можно навредить организму, принимая не те лекарства. Во-вторых, проблема одними таблетками не решается, — говорит психолог Юлия Гальцева.

Чтобы не усугублять депрессивное состояние, эксперты советуют не злоупотреблять алкоголем, сигаретами и крепким кофе, постараться перейти на здоровое питание и больше времени уделять заботе о себе. Если организм хочет отлежаться, следует к нему прислушаться. Но не нужно путать потребности с ленью и лежать дома постоянно. Обязательно ежедневно гулять на свежем воздухе и хотя бы два-три раза в неделю уделять время физкультуре.

Для лечения бессонницы сомнолог Александр Калинкин рекомендует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, проводить как можно больше времени на улице, чтобы наладить выработку мелатонина в организме, отказаться от кофе, алкоголя и курения, правильно питаться и заниматься спортом.

— Ковид действительно является стрессом для человека. Придётся заново привыкать к людям, вливаться в офисный режим и учиться жить без "внешнего врага", — отметила Анна Таипова. — Главное — понимать, что пандемия пройдёт, болезнь отступит, стресс можно пережить и все проблемы решаемы, если не терять самообладание.

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