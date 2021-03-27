На Украине признали, что страна не потянет восстановление Донбасса
В Киеве пока даже не готовы назвать сумму, которая может потребоваться.
Фото © ТАСС / Виктор Драчев
Европа должна будет помогать украинским властям восстанавливать Донбасс в случае, если тот перейдёт под контроль Киева. Об этом заявил вице-премьер Алексей Резников в эфире украинского телеканала "Дом".
"Мы сами, своим бюджетом, с ним не справимся. И всему европейскому сообществу придётся нам помогать", — признался политик.
При этом он не смог назвать точную сумму ущерба, который регион понёс в результате боевых действий. Ранее говорилось о 100–120 млрд долларов, но официально это не подтверждали.
"Даже ущерб от заминированных территорий и прилетевших неразорвавшихся снарядов, взрывоопасных веществ сейчас уже сложно подсчитать", — заявил Резников.
Ранее в МИД РФ предостерегли Киев от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе. Украинскую власть призвали взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашениям.
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