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Автор "Игры престолов" заключил новый контракт с HBO

За работу писатель получит "восьмизначную сумму".

27 марта 2021, 23:22
<p>Фото © ТАСС / AP / Chris Pizzello</p>

Фото © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Американский писатель Джордж Мартин, автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому был снят сериал "Игра престолов", заключил контракт с телеканалом HBO. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как уточнили источники портала, Мартин заключил сделку "на восьмизначную сумму", его контракт будет рассчитан на пять лет. По информации издания, писатель будет заниматься разработкой новых программ для телеканала и его стриминговой платформы HBO Max.

Телеканал HBO создаёт ещё один приквел "Игры престолов"

Телеканал HBO создаёт ещё один приквел "Игры престолов"

Но не только теми сериалами, действие которых происходит в романах "Песнь льда и пламени". В частности, Мартин выступит исполнительным продюсером сериалов "Кто боится смерти" по роману Ннеди Окорафор и "Дорожные знаки", который станет экранизацией произведения Роджера Желязны.

Ранее Мартин назвал самый полюбившийся ему в прошлом году сериал.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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