Автор "Игры престолов" заключил новый контракт с HBO
За работу писатель получит "восьмизначную сумму".
Фото © ТАСС / AP / Chris Pizzello
Американский писатель Джордж Мартин, автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому был снят сериал "Игра престолов", заключил контракт с телеканалом HBO. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Как уточнили источники портала, Мартин заключил сделку "на восьмизначную сумму", его контракт будет рассчитан на пять лет. По информации издания, писатель будет заниматься разработкой новых программ для телеканала и его стриминговой платформы HBO Max.
Но не только теми сериалами, действие которых происходит в романах "Песнь льда и пламени". В частности, Мартин выступит исполнительным продюсером сериалов "Кто боится смерти" по роману Ннеди Окорафор и "Дорожные знаки", который станет экранизацией произведения Роджера Желязны.
Ранее Мартин назвал самый полюбившийся ему в прошлом году сериал.
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