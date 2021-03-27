Участницу телешоу "Плохие девчонки" случайно застрелили

В американском штате Вирджиния застрелили на пляже звезду популярного американского телевизионного шоу "Клуб плохих девчонок" Дешайлу Харрис. Как сообщает TMZ, она стала одной из двух случайных жертв вооружённой разборки неизвестных. Также погиб 25-летний молодой человек, ранено не менее восьми человек.

Случилось это в городе Вирджиния-Бич. По версии полиции, Харрис оказалась под перекрёстным огнём неких преступников. Она получила случайную пулю и скончалась на месте.

Телешоу "Плохие девчонки" выходит в США, Австралии, некоторых европейских странах. В эфире были уже сотни эпизодов. Участниц с проблемными характерами помещают в шикарный особняк на несколько месяцев и показывают их столкновения и разбирательства публике.

Ранее Лайф писал о том, что мужчина застрелил десять человек, в том числе одного полицейского, в супермаркете города Боулдер, штат Колорадо. Злоумышленника удалось задержать, он был ранен и доставлен в больницу. Позже была установлена личность преступника, им оказался 21-летний житель штата Ахмад Аль Исса. Мотивы стрелка пока не установлены. Президент США Джо Байден объявил пятидневный траур по погибшим. Перед этим 21-летний Роберт Аарон Лонг устроил бойню в SPA-салонах, расположенных в Атланте, штат Джорджия. Он успел застрелить восемь человек, прежде чем его задержали.

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