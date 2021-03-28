Опубликовано видео технического нокаута Поветкина в бою с Уайтом

THE BODY SNATCHER 💥 pic.twitter.com/vBu7xjmp9a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

В Сети появилось видео решающего момента поединка за титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе, в котором встретились россиянин Александр Поветкин и боксёр из Британии Диллиан Уайт.

Отметим, что в четвёртом раунде Уайт провёл мощную атаку, и Поветкин оказался на ринге за 40 секунд до гонга. В итоге судья принял решение остановить бой, что означало поражение для российского бойца.

Напомним, что в первом поединке между Поветкиным и Уайтом в 2020 году победу одержал Русский Витязь после того, как сумел эффектно нокаутировать британца.

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