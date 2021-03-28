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Регион
Опубликовано 28 марта 2021, 20:23
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Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне

Льюис Хэмилтон. Фото © ТАСС / PA Wire

Льюис Хэмилтон. Фото © ТАСС / PA Wire

В следующий раз гонщики встретятся на треке в Италии.

Британский автогонщик и пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при "Формулы-1", который прошёл 28 марта в Бахрейне. Вторым к финишу пришёл нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Замыкает тройку лидеров финн Валттери Боттас.

Как уже писал Лайф, россиянин Никита Мазепин из "Хааса" вылетел с трассы в первой в своей жизни гонке "Формулы-1". Автогонщик стартовал с 19-й позиции. Накануне во время квалификации он испытывал проблемы с тормозами болида.

Добавим, что следующий Гран-при "Формулы-1" пройдёт в итальянском Имоле на автодроме имени Энцо и Дино Феррари с 16 по 18 апреля.

Мазепин назвал своей ошибкой сход с трассы в дебютной гонке "Формулы-1"
Мазепин назвал своей ошибкой сход с трассы в дебютной гонке "Формулы-1"

Ранее Лайф рассказывал о главных интригах "Формулы-1". Например, долгожданном появлении сына Михаэля Шумахера и возвращении легендарного 40-летнего ветерана Фернандо Алонсо.

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Наталья Исакова
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