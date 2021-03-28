Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне

В следующий раз гонщики встретятся на треке в Италии.

Британский автогонщик и пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при "Формулы-1", который прошёл 28 марта в Бахрейне. Вторым к финишу пришёл нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Замыкает тройку лидеров финн Валттери Боттас.

HAMILTON WINS IN BAHRAIN!!



Verstappen chases him all the way to the line!



What. A. Duel. ⚔️#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/TCtD3AYAjV — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

Как уже писал Лайф, россиянин Никита Мазепин из "Хааса" вылетел с трассы в первой в своей жизни гонке "Формулы-1". Автогонщик стартовал с 19-й позиции. Накануне во время квалификации он испытывал проблемы с тормозами болида.

Добавим, что следующий Гран-при "Формулы-1" пройдёт в итальянском Имоле на автодроме имени Энцо и Дино Феррари с 16 по 18 апреля.