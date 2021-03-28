На сайте "Роскосмоса" появился раздел, посвящённый Юрию Гагарину

На сайте "Роскосмоса" открылся новый раздел, посвящённый первому космонавту Юрию Гагарину и его легендарному полёту в космос. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

"В преддверии 60-летия первого полёта человека в космос мы запускаем новый раздел на нашем сайте", — сказано в сообщении.

Как уточнили в "Роскосмосе", в данном разделе представлены биография Гагарина, хроника подготовки к полёту на орбиту, архивные кадры из жизни первого космонавта, мероприятия, посвящённые 60-летию первого полёта в космос, а также официальная символика празднования этой годовщины.

Уточняется, что посетители раздела могут ознакомиться с расшифровкой записи, сделанной во время полёта Гагарина, словами космонавта, которые он произнёс перед тем, как отправиться на орбиту, а ещё сообщениями ТАСС о полёте. Кроме того, там размещена информация и о других пилотируемых программах СССР и России, данные о Международной космической станции, полётах космических туристов и истории празднования 60-летия полёта человека в космос.

Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Ранее Лайф рассказал о том, кто виноват в смерти космонавта и любимца женщин Юрия Гагарина. Мало кто знает, что карьера первого космонавта Земли могла сложиться совершенно иначе.

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