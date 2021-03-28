Итальянский инженер прилетел в Москву, чтобы привиться от ковида

Инженер из Италии Алессандро Равальоли прибыл в Москву, чтобы привиться от ковида российской вакциной "Спутник V". Всё дело в том, что у себя на родине мужчина не может получить антикоронавирусную вакцину сейчас, поскольку она предоставляется пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Такими темпами в Италии он ждал бы своей очереди до октября.

Как рассказал Алессандро, у него большая семья и он не хочет подвергать близких опасности. Тем более его супруга — гражданка России, поэтому визу для поездки в РФ итальянец получил без проблем. Мужчина считает, что власти его страны выбрали неправильную политику в вопросе вакцинации. По его словам, отношение к российской вакцине слишком предвзятое.

"Мне кажется, единственная проблема "Спутника V" в том, что он сделан в России. Если бы "Спутник V" был сделан, не знаю, в Калифорнии, то он был бы уже в Италии и активно использовался без каких-либо проблем", — заявил Алессандро в беседе с RT.

Добавим, что итальянец уже получил первую дозу российского препарата и скоро вновь приедет в Москву за второй.

А ранее актёр Дмитрий Харатьян привился от коронавируса и призвал россиян последовать его примеру. По словам Харатьяна, он хотел бы, чтобы его работа приносила радость людям, а не была связана с риском заболеть или даже умереть.

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