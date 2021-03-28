Врач посоветовал россиянам начинать диету "с головы"

Быстро похудеть чрезвычайно трудно, и причиной тому является целый комплекс факторов, с которыми зачастую не удаётся справиться. Кроме того, темпы сбрасывания лишних килограммов у всех разные. При этом желание сесть на модную диету, в частности интервальное голодание, не всегда приводит к успешному похудению. Об этом телеканалу "360" рассказал диетолог, доктор медицинских наук и научный редактор журнала "Худеем правильно" Михаил Гинзбург.

"Быстро похудеть чрезвычайно трудно, потому что действует большой комплекс причин, которые не удаётся перекрыть. Тут уместна известная фраза "Похудение начинается с головы". Эту самую голову очень сложно перестроить на новый лад. Нужна глубокая подсознательность", — пояснил диетолог.

По словам врача, худой человек отличается от полного своей непоседливостью, подвижностью и структурированным укладом жизни. Такой человек находит немало гораздо более приятных для себя занятий, чем потребление вкусной еды. Соответственно, отметил специалист, у него совершенно другой расход энергии. При этом Гинзбург подчеркнул, что к хирургическому вмешательству стоит прибегать лишь в том случае, когда человек сильно потолстел и "находится за гранью", то есть в третьей или четвёртой степени ожирения, и весит намного больше, чем должен.

"Помочь может только бариатрическая операция, она действует безотказно. Мы оперируем желудок, после чего пищевое поведение или становится невозможным, или становится ненужным, то есть человек уже физически не может много съесть", — рассказал Гинзбург.

Кроме того, предупредил доктор, после такой операции у человека могут возникнуть довольно серьёзные психологические проблемы. По этой причине нельзя делать процедуру принудительно — пациент "должен созреть и сознательно дойти до мысли, что это его единственный шанс". В таком случае операция даёт надежду не умереть от ожирения в ближайшие 5–10 лет, указал диетолог.

"Темпы похудения бывают разные. Главное, чтобы это сопровождалось нормальным состоянием здоровья. Одно похудение не равно другому похудению. Нет ничего такого, что помогало бы всем в одинаковой степени. А проблема в целом в том, что люди, похудевшие до какого-то приличного результата, не могут его удержать", — добавил Гинзбург.

Также эксперт констатировал, что в процессе похудения человек может терять мышечную массу, то есть нежировые ткани, а ещё у него может наступить упадок сил. В то же время, если человек прекрасно себя чувствует в этот период, он может сбросить до 8–10 килограммов в месяц. Вместе с тем, согласно усреднённой норме, в минус должно уходить не более двух килограммов в месяц.

"Беда в том, что большинству толстых людей не хватает терпения на весь срок лечения. Через какое-то время они бросают всё это, у них в результате возникает обратный ход вещей", — заключил Гинзбург.

А ранее врачи рассказали, сколько килограммов можно сбросить за неделю без вреда для здоровья. Медики предупредили, что при резком похудении есть опасность снова набрать лишний вес.

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