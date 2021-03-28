Эта спортивная девушка поражает красотой, но всего 4 года назад её вес составлял 34 кг — жуткие фото

Сейчас 20-летняя Лара Ребекка из Кардиффа, Уэльс, — цветущая, влюблённая в спорт девушка, фигура которой мотивирует других записаться в зал. Но так было не всегда. Несколько лет назад ей пришлось пережить тяжёлую битву с анорексией, и на старых фото в пугающе истощённом подростке Лару узнать очень сложно.

Фото © Instagram / lara__rebecca

По словам девушки, первые тревожные звоночки появились, когда ей было всего 11–12 лет. Лара стала считать калории и плохо питаться. К этому добавились повышенная тревожность и депрессия. Постепенно её состояние ухудшилось настолько, что семье пришлось вернуться с отдыха во Франции, чтобы срочно показать дочку врачу.

Фото © Instagram / lara__rebecca

В 16 лет вес Лары упал до 34 килограммов, и доктор, обследовав её, сильно удивился, что пациентка жива и её сердце ещё не остановилось. Девушке поставили диагноз "нервная анорексия", и последовала тяжёлая битва за её жизнь.

Анорексия была заметна. Я была очень хрупкой и худой. Теперь я это понимаю, но тогда я этого не видела. Это психологическое расстройство. Дело не в том, что я просто хотела сбросить пару килограммов, это зависимость, хроническое заболевание Лара Ребекка

Фото © Instagram / lara__rebecca

Для Лары разработали специальный курс питания, запретили ходить в школу и отправляться в поездки, прописали постельный режим, пишет Wales Online. Девушка с трепетом вспоминает, как ей впервые разрешили выйти на улицу.

Есть фотография, на которой я всё ещё выгляжу невероятно худой. Но я улыбаюсь. Я ощутила то, чего не испытывала так долго. Это было чувство свободы. Я подумала: неужели это и есть жизнь? Лара Ребекка

Фото © Instagram / lara__rebecca

Теперь самое страшное осталось позади. Но жуткий опыт так просто не забыть. Лара решила направить свои воспоминания в позитивное русло и рассказывает о своих испытаниях в подкастах и соцсетях, чтобы помочь другим своим примером.

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