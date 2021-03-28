"Богатые деньгами и нищие духом": Волочкову возмутила заоблачная стоимость билетов в Большой театр

Балерина отметила, что сейчас почти никто не может позволить себе потратить на билет в театр 60 тысяч рублей с человека. А если пойти туда парой или с ребёнком, то сумма становится попросту заоблачной. Как призналась танцовщица, она сама скорее слетала бы на Мальдивы за 180 тысяч, чем потратила их на один спектакль в Большом. А кроме прочего, по словам Волочковой, те люди, которые могут позволить себе такие расходы, заставляют артистов чувствовать себя неуютно, лишая их привычных аплодисментов во время шоу.