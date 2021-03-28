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"Богатые деньгами и нищие духом": Волочкову возмутила заоблачная стоимость билетов в Большой театр

По этой причине в ГАБТ перестали ходить настоящие фанаты балета, уверена артистка.

28 марта 2021, 10:47

Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art

Российская балерина, актриса и общественный деятель Анастасия Волочкова выразила возмущение по поводу нынешних цен на билеты в Большой театр. Она уверена, что туда перестали ходить настоящие балетные фанаты, поскольку не могут позволить себе такие расходы.

"Самое страшное, что сделали, — отбили зрителей от Большого театра, настоящих балетных фанатов", — сказала Волочкова в интервью телеканалу "360".

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Балерина отметила, что сейчас почти никто не может позволить себе потратить на билет в театр 60 тысяч рублей с человека. А если пойти туда парой или с ребёнком, то сумма становится попросту заоблачной. Как призналась танцовщица, она сама скорее слетала бы на Мальдивы за 180 тысяч, чем потратила их на один спектакль в Большом. А кроме прочего, по словам Волочковой, те люди, которые могут позволить себе такие расходы, заставляют артистов чувствовать себя неуютно, лишая их привычных аплодисментов во время шоу.

"Толстосумы и богатые деньгами, но нищие духом люди приходят в театр. Им женщины стучат по коленкам и не дают аплодировать. Они считают ненужным аплодировать артистам. Артисты в пустоте и тишине выступают на сцене", — заключила прима.

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А ранее Анастасия Волочкова рассказала, что ежемесячно тратит около миллиона рублей. Балерина владеет недвижимостью в нескольких городах России.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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