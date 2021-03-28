"Богатые деньгами и нищие духом": Волочкову возмутила заоблачная стоимость билетов в Большой театр
По этой причине в ГАБТ перестали ходить настоящие фанаты балета, уверена артистка.
Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art
Российская балерина, актриса и общественный деятель Анастасия Волочкова выразила возмущение по поводу нынешних цен на билеты в Большой театр. Она уверена, что туда перестали ходить настоящие балетные фанаты, поскольку не могут позволить себе такие расходы.
"Самое страшное, что сделали, — отбили зрителей от Большого театра, настоящих балетных фанатов", — сказала Волочкова в интервью телеканалу "360".
Балерина отметила, что сейчас почти никто не может позволить себе потратить на билет в театр 60 тысяч рублей с человека. А если пойти туда парой или с ребёнком, то сумма становится попросту заоблачной. Как призналась танцовщица, она сама скорее слетала бы на Мальдивы за 180 тысяч, чем потратила их на один спектакль в Большом. А кроме прочего, по словам Волочковой, те люди, которые могут позволить себе такие расходы, заставляют артистов чувствовать себя неуютно, лишая их привычных аплодисментов во время шоу.
"Толстосумы и богатые деньгами, но нищие духом люди приходят в театр. Им женщины стучат по коленкам и не дают аплодировать. Они считают ненужным аплодировать артистам. Артисты в пустоте и тишине выступают на сцене", — заключила прима.
А ранее Анастасия Волочкова рассказала, что ежемесячно тратит около миллиона рублей. Балерина владеет недвижимостью в нескольких городах России.
Выбор редакции
"Есть такая тема": Детектор лжи подтвердил слова Волочковой про роман с Джимом Керри
Волочкова вместе с дочерью не смогла ответить на элементарные школьные вопросы
"Можно смотреть бесконечно": Ходченкова поразила поклонников танцами на пилоне — видео
"Я так почти каждый день делаю": Путин рассказал, как легче перенести прививку от коронавируса
В Москве посетительница фитнес-клуба утонула в бассейне
Комментариев: 0