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В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую на Западе окрестили "чёрной дырой"

Там объяснили, за счёт чего достигается незаметность и бесшумность подводного судна.

28 марта 2021, 10:23
<p>Фото © Wikipedia</p>

Фото © Wikipedia

Секрет незаметности и бесшумности подводной лодки "Великий Новгород" проекта 636 "Варшавянка", которую на Западе называют "чёрной дырой", кроется в специальной конструкции двигателя. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал командир электромеханической боевой части (БЧ-5) субмарины Денис Байрачный.

"Мы используем двигатель экономного хода, который управляется также из пятого отсека в связи с его меньшим потреблением мощности, и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении", — пояснил собеседник телеканала.

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Как уточнил Байрачный, силовая установка находится в шестом отсеке подлодки, при этом посредством двух дополнительных линий вала "Великий Новгород" может осуществлять сложные манёвры разворота на месте.

"Здесь есть дополнительные две линии вала, которые позволяют нам работать враздрай. Лодка может на месте разворачиваться, и мы свободно можем пришвартовываться к причалу без каких-либо аварий и ударов", — отметил командир БЧ-5.

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Ранее сообщалось, что на немецких подлодках нашли навигационные устройства "российского производства". В военном ведомстве ФРГ в связи с этим заявили, что прилагают все усилия для обеспечения кибербезопасности.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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