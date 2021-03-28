Нанёс свыше 30 ударов ножом: в Подмосковье арестовали жестокого убийцу 15-летнего подростка

Суд избрал меру пресечения 26-летнему жителю подмосковного Солнечногорска, который обвиняется в жестоком убийстве 15-летнего подростка, он заключён под стражу. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.

"Следователем 26-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 15-летнего подростка. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в записи ведомства.

Следствие установило, что проживавший в Зеленограде 15-летний школьник поехал гулять в Солнечногорск 25 марта. На автобусной остановке он познакомился с мужчиной, который предложил пройти к нему в квартиру под предлогом совместного времяпрепровождения. Там он нанёс подростку около 38 ударов в область тела и конечностей, от чего пострадавший скончался на месте. После этого подозреваемый решил скрыться во Владимирской области, где и был задержан. В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим.

Напомним, тело подростка с ножевыми ранениями нашли в одной из квартир подмосковного Солнечногорска. Как сообщал Лайф, погибший познакомился со своим убийцей на улице после того, как проводил подругу. С тех пор в соцсетях он больше не появлялся, а мобильный телефон был выключен.

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