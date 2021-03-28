Высокие отношения: житель Перми отвёз пьяную подругу домой, затолкав в багажник — видео

В Перми парень отправил домой пьяную подругу, затолкав в багажник. Видео © Telegram / "Пермь № 1"

Телеграм-канал "Пермь № 1" опубликовал видео, как парень заталкивает в багажник девушку, которая пытается сопротивляться. Вся эта драма разворачивается на глазах у нескольких человек — один пытается вмешаться, но мужчина отталкивает его. Позже к автомобилю подбегает другой парень и прыгает на капот, но машина уезжает. В комментариях к видеоролику некоторые пользователи предположили, что это пранк.

Как стало известно Лайфу, инцидент, который произошёл вечером 27 марта, никак не связан с похищением или розыгрышем. По данным источника, в тот вечер 29-летняя девушка отдыхала у друзей вместе со своим 30-летним парнем. Когда тот сказал подруге, что пора закругляться и собираться домой, у неё началась истерика. В ответ парень силой вывел пьяную девушку из подъезда и усадил в багажник.

Однако видео заинтересовало полицейских. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

А ранее Лайф писал, что в Красноярске пьяный дебошир битой "избил" лифт, "отказавшийся" его везти. Действия неадекватного мужчины запечатлела камера видеонаблюдения.

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