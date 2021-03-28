"Необходима воля": Посол Польши заявил о возможности нормализации отношений с Россией
В их плохом состоянии дипломат винит политику Москвы.
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Отношения Польши и России могут нормализоваться, ведь страна открыта к равноправному диалогу с соблюдением международных обязательств. Об этом заявил посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский.
"Считаю, что нормализация в отношениях возможна. Я говорю это не как профессиональный дипломат в первом интервью российской аудитории. Я говорю это как поляк и европеец, обеспокоенный мировыми политическими трендами", — приводит его слова "Интерфакс".
При этом посол отметил, что плохое состояние двусторонних отношений во многом связано с результатом российской политики последних лет и ухудшением отношений с Западом. Такого взгляда, по его словам, придерживаются и в Берлине, и в Париже, и в Лондоне, и в других мировых столицах.
Однако, чтобы отношения РФ и Польши нормализовались, необходима воля к равноправному разговору на основе соблюдения международных обязательств, к чему в Польше открыты. С такой задачей Краевский был отправлен в Москву и будет пытаться договориться об этом диалоге.
Кроме того, важны и межчеловеческие контакты, научное сотрудничество, взаимное продвижение культуры, туризма и экономики двух стран, и все эти области имеют потенциал для построения отношений, добавил посол.
Ранее Лайф сообщал, что в МИД РФ резко осудили политические гонения на российских журналистов в Польше.
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