Экономист предсказал волну банкротств после отмены "коронавирусных" послаблений

Решение Центробанка отменить послабления для должников, введённые в связи с пандемией коронавируса, обернётся волной банкротств для России, считает экономист, член генерального совета "Деловой России" Антон Любич. Таким мнением он поделился в беседе с Ura.ru.

"Число должников будет увеличиваться по мере того, как льготы [Центробанка] будут отменены. Люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства", — сказал Любич.

По его мнению, волна банкротств начнёт набирать обороты с 1 апреля, однако некоторые смогут продержаться дольше. В свою очередь, руководитель Института современного развития по направлению "Финансы и экономика" Никита Масленников отметил, что пик банкротств, наблюдавшийся в начале пандемии, уже прошёл, но долговая нагрузка россиян продолжит расти.

По словам Масленникова, необходима адресная поддержка граждан. Он подчеркнул, что из-за реструктуризации кредитов люди попадают в долговую ловушку.

Ранее Лайф рассказывал, что Центробанк частично снимет "коронавирусные" послабления. Речь в том числе идёт о рекомендации принудительно не выселять должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.

Авторы