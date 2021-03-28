Россиянам пообещали "персиковое" лето

В центральной части России ожидается "персиковое" лето. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его прогнозам, все три летних месяца температура будет на один–два градуса выше нормы.

"Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один–два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым", — заявил синоптик в беседе с Ura.ru.

При этом в июне и августе осадки в центральной части России выпадут в пределах нормы, отметил специалист. А что касается июля, то в этот период ожидается дефицит влаги. Как уточнил Тишковец, он может достигнуть нескольких десятков процентов от месячной нормы.

Ранее были названы самые популярные российские города для отдыха этим летом. Аналитики отметили, что средняя стоимость авиабилета в 2021 году составляет 10,6 тысячи рублей.

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