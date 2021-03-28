Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за аварии на энергосетях

Большая часть Абхазии — Сухум, Гудаутский и Сухумский районы, часть Гагрского района — осталась без электричества из-за аварийной ситуации в энергосистеме РФ. Об этом сообщается на страничке РУП "Черноморэнерго" в "Фейсбуке".

Пока электроснабжение восстановлено по аварийной схеме. Возможность повторного отключения сохраняется, граждан призвали экономить электроэнергию.

"Так как объём поступаемой электроэнергии по ВЛ "Псоу" ниже нормы, пришлось увеличить её поступаемый объём по ВЛ "Кавкасиони", — указали в организации.

Ранее компания "Черноморэнерго" сообщала, что вследствие отключения высоковольтных линий "Шешелети-1" и "Шешелети-2" 28 марта временно без электричества останется часть Очамчырского, Гальского и Гулрыпшского районов страны.

Напомним, что Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря прошлого года. Вместе с тем Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Гальский районы вплоть до 20 января 2021 года питались от Ингурской ГЭС.

Ранее Лайф писал, что половина Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения в связи с лесными пожарами. Тогда также пришлось отключить воздушную линию "Псоу 220", которая питает электроэнергией Сухум и всю западную часть Абхазии до Псоу.

Авторы