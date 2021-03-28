Врач раскрыла секрет пользы пандемии для аллергиков

Люди, страдающие аллергией из-за весеннего цветения, значительно легче перенесут этот период, поскольку сейчас все продолжают носить маски в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

"Идём в парк — надеваем маску обязательно, потому что пыльца не пройдёт через неё. Также есть назальные фильтры, которые продаются в аптеках. То есть риск атаки на иммунную систему уменьшается", — пояснила медик в беседе с RT.

По словам эксперта, вообще аллергикам следует с осторожностью ходить в парки или в лес, потому что идёт гниение. Также пыльца грибков даёт ощутимую нагрузку на органы дыхания. Врач добавила, что сильную аллергию могут вызвать различные травы, в том числе и одуванчики.

А ранее врач рассказала о последствиях пандемии коронавируса для психики. По словам специалиста, тяжёлые состояния и подавленность затрагивают и переболевших, и тех, кто ещё не столкнулся с инфекцией.

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