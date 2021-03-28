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Финансист объяснил, как падение курса рубля отразится на повседневной жизни россиян

Сильнее всего оно затронет туристов и любителей товаров из-за рубежа.

28 марта 2021, 08:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Цены на продукты в магазинах составляются, исходя из среднесрочного курса валюты, а его краткосрочные изменения не влияют на них, так что в повседневной жизни россияне не сильно зависят от курса рубля. Об этом рассказал основатель Frendex Group Руслан Пичугин.

"Закупки тех же промтоваров для продажи происходят заблаговременно и, как правило, возможные курсовые колебания в контрактах прописывают заранее", — приводит его слова "Российская газета".

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Эксперт уточнил, что сильнее всего от колебаний страдают туристы, так как меняется стоимость проживания в гостиницах, авиабилетов и некоторых услуг. Также с разницей в цене можно столкнуться при заказе товаров из-за рубежа. Но для остальных товаров изменение курса будет учитываться в базовых показателях инфляции.

"Исключением тут, пожалуй, будут производители продуктов питания. Они имеют тесную связь с курсом доллара, так как многое закупают по долларовым ценам. Вот тут как раз можно нарваться на ситуацию, в которой закупка удобрений, семян или какого-то сырья будет произведена по краткосрочному высокому курсу", — уточнил Пичугин.

По словам финансиста, продажа продуктов первой необходимости происходит по долгосрочным контрактам, что, скорее всего, повлияет на прибыль производителей.

Ранее Лайф сообщал, что цены на сахар, яйца и подсолнечное масло за неделю ускорили рост.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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