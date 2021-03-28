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Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мексике

После удара о землю самолёт полностью выгорел.

28 марта 2021, 08:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Resonanciaok/status/1376028776522522629" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Resonanciaok</a></p>

Фото © Twitter / Resonanciaok

В Мексике при крушении лёгкого самолёта погибло шесть человек. Авария произошла недалеко от штата Сонора, который находится на севере страны и граничит с США. Об этом сообщает Jornada.

По данным издания, трагедия произошла днём 27 марта. Двухмоторный самолёт Cessna, на борту которого находилось семь человек, вылетел из города Эрмосильо в американский Тусон. Отмечается, что почти сразу после взлёта самолёт потерпел крушение и, ударившись о землю, полностью сгорел.

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Офис генерального прокурора Соноры сообщил, что в авиакатастрофе погибли замминистра экономического развития штата и его мать. Выжившему при крушении самолёта оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Лайф писал, что один человек погиб при падении вертолёта в залив под Калининградом. На борту находилось трое сотрудников областного ГУ МЧС РФ. Командир и второй пилот выжили, их доставили в больницу. По факту крушения вертолёта Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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