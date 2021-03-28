Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мексике
После удара о землю самолёт полностью выгорел.
Фото © Twitter / Resonanciaok
В Мексике при крушении лёгкого самолёта погибло шесть человек. Авария произошла недалеко от штата Сонора, который находится на севере страны и граничит с США. Об этом сообщает Jornada.
🚨📢| #Desplome de #avioneta deja al menos cuatro personas muertas en #Sonora; entre los heridos, un #FuncionarioEstatal.— Resonancia Informativa (@Resonanciaok) March 28, 2021
El desplome de la aeronave tipo #Cessna ocurrió en la carretera #Hermosillo-Poblado #MiguelAlemán. pic.twitter.com/L1rXCN6kkz
По данным издания, трагедия произошла днём 27 марта. Двухмоторный самолёт Cessna, на борту которого находилось семь человек, вылетел из города Эрмосильо в американский Тусон. Отмечается, что почти сразу после взлёта самолёт потерпел крушение и, ударившись о землю, полностью сгорел.
Офис генерального прокурора Соноры сообщил, что в авиакатастрофе погибли замминистра экономического развития штата и его мать. Выжившему при крушении самолёта оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что один человек погиб при падении вертолёта в залив под Калининградом. На борту находилось трое сотрудников областного ГУ МЧС РФ. Командир и второй пилот выжили, их доставили в больницу. По факту крушения вертолёта Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.
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