Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мексике

В Мексике при крушении лёгкого самолёта погибло шесть человек. Авария произошла недалеко от штата Сонора, который находится на севере страны и граничит с США. Об этом сообщает Jornada.

По данным издания, трагедия произошла днём 27 марта. Двухмоторный самолёт Cessna, на борту которого находилось семь человек, вылетел из города Эрмосильо в американский Тусон. Отмечается, что почти сразу после взлёта самолёт потерпел крушение и, ударившись о землю, полностью сгорел.

Офис генерального прокурора Соноры сообщил, что в авиакатастрофе погибли замминистра экономического развития штата и его мать. Выжившему при крушении самолёта оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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