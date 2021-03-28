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Нганну отправил Миочича в глубокий нокаут, став новым чемпионом UFC в тяжёлом весе

Следующим соперником спортсмена будет экс-чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе Джон Джонс.

28 марта 2021, 07:51
<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/ufc" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> UFC</a> </p>

Фото © Twitter / UFC

Тяжеловес UFC (Ultimate Fighting Championship) Франсис Нганну одержал яркую победу в титульном поединке с обладателем пояса Стипе Миочичем в рамках 260-го номерного турнира.

Так, француз родом из Камеруна отправил оппонента в глубокий нокаут во втором раунде противостояния и таким образом стал новым чемпионом организации в тяжёлом весе.

Как стало известно, следующим соперником Нганну должен стать экс-чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе Джон Джонс.

Ранее Лайф сообщал, что российский боец смешанного стиля (ММА) и двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов победил американца Джареда Гудена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 260 в Лас-Вегасе.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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