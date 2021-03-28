Нганну отправил Миочича в глубокий нокаут, став новым чемпионом UFC в тяжёлом весе
Следующим соперником спортсмена будет экс-чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе Джон Джонс.
Фото © Twitter / UFC
Тяжеловес UFC (Ultimate Fighting Championship) Франсис Нганну одержал яркую победу в титульном поединке с обладателем пояса Стипе Миочичем в рамках 260-го номерного турнира.
Так, француз родом из Камеруна отправил оппонента в глубокий нокаут во втором раунде противостояния и таким образом стал новым чемпионом организации в тяжёлом весе.
Africa has their first heavyweight champion!— UFC (@ufc) March 28, 2021
🇨🇲 @Francis_Ngannou is the heavyweight king. #UFC260 pic.twitter.com/Db83Z4lIjp
Как стало известно, следующим соперником Нганну должен стать экс-чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе Джон Джонс.
Ранее Лайф сообщал, что российский боец смешанного стиля (ММА) и двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов победил американца Джареда Гудена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 260 в Лас-Вегасе.
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