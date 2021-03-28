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Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов похвастался результатом операции по удалению обвисшей кожи

Поклонники оценили обновлённую фигуру юмориста и завалили его комментариями.

28 марта 2021, 07:19
<p>Скриншот видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=uyTcMyMT96Y" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a></p>

Скриншот видео © YouTube

Звезда шоу "Кривое зеркало" Александр Морозов не так давно перенёс операцию, с помощью которой значительно сбросил вес и изменился до неузнаваемости. Как ранее сообщал артист, врачи удалили ему лишнюю кожу с низа живота, образовавшуюся после резкого похудения. И вот, спустя несколько недель, Морозов показал поразительный результат пройденных испытаний.

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Снимки Александр опубликовал на своей странице в "Инстаграме", сопроводив их ироничными комментариями. "Идущий без пуза приветствует тебя", "Готов не только к труду и обороне", — написал артист, представ перед публикой в послеоперационном бандажном костюме.

Фото © Instagram / bariatricprofi

Фото © Instagram / bariatricprofi

Подписчики юмориста тут же поддержали его, оценив новый образ и завалив артиста комплиментами. "Сказать, что вы прекрасно выглядите, — значит ничего не сказать!", "Шикарен", "Какая красота, и такой счастливый!" — написали поклонники Морозова.

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Как ранее писал Лайф, звезда "Кривого зеркала" рассказала, что стало причиной резкой смены имиджа. По словам артиста, у него нет зацикленности из-за большого веса и вовсе никогда не было.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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