Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов похвастался результатом операции по удалению обвисшей кожи
Поклонники оценили обновлённую фигуру юмориста и завалили его комментариями.
Скриншот видео © YouTube
Звезда шоу "Кривое зеркало" Александр Морозов не так давно перенёс операцию, с помощью которой значительно сбросил вес и изменился до неузнаваемости. Как ранее сообщал артист, врачи удалили ему лишнюю кожу с низа живота, образовавшуюся после резкого похудения. И вот, спустя несколько недель, Морозов показал поразительный результат пройденных испытаний.
Снимки Александр опубликовал на своей странице в "Инстаграме", сопроводив их ироничными комментариями. "Идущий без пуза приветствует тебя", "Готов не только к труду и обороне", — написал артист, представ перед публикой в послеоперационном бандажном костюме.
Фото © Instagram / bariatricprofi
Подписчики юмориста тут же поддержали его, оценив новый образ и завалив артиста комплиментами. "Сказать, что вы прекрасно выглядите, — значит ничего не сказать!", "Шикарен", "Какая красота, и такой счастливый!" — написали поклонники Морозова.
Как ранее писал Лайф, звезда "Кривого зеркала" рассказала, что стало причиной резкой смены имиджа. По словам артиста, у него нет зацикленности из-за большого веса и вовсе никогда не было.
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