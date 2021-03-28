Сильнейшая песчаная буря второй раз за месяц накрыла Пекин — видео
В связи с этим власти города ввели повышенные меры безопасности.
Сильнейшая песчаная буря снова накрыла Пекин. Видео © Соцсети
Власти Пекина объявили жёлтый уровень опасности из-за песчаной бури, которая обрушилась на столицу Китая рано утром 28 марта. Местным жителям порекомендовали не покидать помещения без крайней необходимости. В соцсетях появились кадры природной аномалии, на которых видно, как город почти полностью скрылся за песчаной пеленой.
Как сообщает ТАСС, синоптики отмечают, что уровень загрязнения воздуха сейчас в десятки раз превышает допустимую норму. По их прогнозам, к ночи буря должна ослабеть. Видимость на дорогах составляет менее метра, что, несомненно, представляет опасность для автомобилистов. Также власти города ввели временный запрет на проведение дорожных работ.
Напомним, что это не первая песчаная буря в Пекине. Ранее, 15 марта, на город обрушилась буря, которая стала самой сильной за последние десять лет. Эксперты считают, что причина таких природных явлений — малое количество осадков в регионе, поэтому не исключено, что они продлятся до конца апреля.
Ранее Лайф сообщал, что в Монголии в результате песчаной бури шесть человек погибли и более 80 пропали без вести.
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