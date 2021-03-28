Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Заявления продиктованы злобой": В Крыму назвали истерикой угрозы Киева выселить россиян с полуострова

Нынешний режим Незалежной показал свою нежизнеспособность, отметили там.

28 марта 2021, 06:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заявления украинского вице-премьера Алексея Резникова о выселении россиян из Крыма продиктованы истерикой и злобой. Таким мнением поделился сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец в беседе с РИА "Новости".

"Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясёт кулаками, как разбалованный истеричный ребёнок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет. Многонациональный Крым не делит людей на своих и чужих, все мы россияне, граждане великой страны", — сказал Чегринец.

"Мели, Емеля, твоя неделя": Сенатор пословицей ответил на угрозу Киева "выдворить" россиян из Крыма

"Мели, Емеля, твоя неделя": Сенатор пословицей ответил на угрозу Киева "выдворить" россиян из Крыма

Он также отметил, что нынешний режим Украины показал свою нежизнеспособность, а подобные заявления только усугубляют раскол общества Незалежной и "приближают неминуемый распад" страны.

Напомним, по мнению Резникова, Россия "завезла" в Крым 500 тысяч человек, чтобы "размыть" местное население, а после "возвращения" полуострова Киев якобы выдворит их оттуда. В Крыму ранее сравнили такие планы Киева по депортации россиян с нашествием рептилоидов на Крещатик. Заявление украинского чиновника там назвали не имеющим отношения к реальности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Госдуме призвали объявить украинского вице-премьера в розыск за слова о Крыме

сегодня в 02:39

Мясников раскрыл главное достоинство украинской кухни

сегодня в 04:02

Подписчики Литвина рассказали, сколько блогер пообещал за победу в конкурсе по раскрашиванию автомобилей — видео

вчера в 18:53

"Проведём следственный эксперимент": Саакашвили предложил властям Грузии пустить его в страну на сутки

сегодня в 06:04

Девушка взяла мойку высокого давления и в шоке узнала, что плитка у её дома абсолютно другого цвета

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1