"Заявления продиктованы злобой": В Крыму назвали истерикой угрозы Киева выселить россиян с полуострова

Заявления украинского вице-премьера Алексея Резникова о выселении россиян из Крыма продиктованы истерикой и злобой. Таким мнением поделился сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец в беседе с РИА "Новости".

"Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясёт кулаками, как разбалованный истеричный ребёнок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет. Многонациональный Крым не делит людей на своих и чужих, все мы россияне, граждане великой страны", — сказал Чегринец.

Он также отметил, что нынешний режим Украины показал свою нежизнеспособность, а подобные заявления только усугубляют раскол общества Незалежной и "приближают неминуемый распад" страны.

Напомним, по мнению Резникова, Россия "завезла" в Крым 500 тысяч человек, чтобы "размыть" местное население, а после "возвращения" полуострова Киев якобы выдворит их оттуда. В Крыму ранее сравнили такие планы Киева по депортации россиян с нашествием рептилоидов на Крещатик. Заявление украинского чиновника там назвали не имеющим отношения к реальности.

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